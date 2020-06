EU-Parlament stellt sich hinter Juncker

Nach der Europa-Wahl ringen die 28 Staats- und Regierungschefs um einen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten. Dienstagabend trafen sie einander in Brüssel zu einem Abendessen. Von einer entspannten Atmosphäre war keine Spur.

Der Erfolg der europafeindlichen Populisten in manchen Ländern und das erschreckende Desinteresse vieler Bürger an der EU können die Spitzenpolitiker nicht so einfach ignorieren, auch wenn sie es versuchen mit der Bemerkung, "jetzt müssten halt die proeuropäischen Kräfte stärker zusammenarbeiten". Aber gleich bei der ersten großen Hürde, der Nominierung des Kandidaten für den Kommissionspräsidenten, ist es mit der neu ausgerufenen Zusammenarbeit schon wieder vorbei.