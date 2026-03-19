Österreich drängt auf billige Energie und weniger grüne Regeln für EU

Zu Hause hat er mit seiner Regierung eine Benzinpreis-Bremse gebastelt, in Brüssel holt Bundeskanzler Christian Stocker größer aus. Es brauche eine „europäische Antwort“ auf die hohen Energiepreise, vor allem für die Industrie. Da müsse man „mehr tun, groß denken – und das nicht den Nationalstaaten überlassen“. Für den Österreicher führt der Weg zu einer schnellen, effektiven Lösung über die EU-Klimaschutzregeln, oder vielmehr über deren Lockerung.

Darum hat Wien eine Initiative gestartet, der sich bis zum EU-Gipfel am Donnerstag neun weitere EU-Länder angeschlossen hatten, darunter die europäischen Schwergewichte Italien und Polen und der Nachbar Tschechien. In einem öffentlichen Brief an die EU-Spitze spricht man von einem Kurs, der „zu steil und zu ehrgeizig“ sei.

Es geht um einen Grundbaustein der Klimaschutz-Politik der EU, den Handel mit Zertifikaten, die ein Industriebetrieb braucht, um Kohlendioxid ausstoßen zu dürfen. Um den Unternehmen den Einstieg in dieses ETS-System leicht zu machen, hat die EU-Kommission über Jahre großzügig Gratis-Zertifikate verteilt. Damit blieb der Preis für die Zertifikate, die ja unter den Firmen gehandelt werden, niedrig. Zu Beginn dieses Jahres aber wurden die Gratis-Zuteilungen drastisch reduziert, der Preis begann zu steigen. Die Wirtschaft geht seither auf die Barrikaden, allen voran die energieintensive deutsche Industrie und deren Zulieferer in Österreich. Vertreter der deutschen Politik, wie der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), nennen das ETS-System einen „ideologisierten Irrweg“ und gehen so weit, es abschaffen zu wollen.

Mehr Gratis-Zertifikate Österreich und seine Mitstreiter fordern, die Zuteilung von Gratis-Zertifikaten sofort wieder anzukurbeln und damit die Preise im Handel mit Zertifikaten wieder sinken zu lassen. Außerdem soll das bisher geplante Datum für das Ende aller Gratis-Zertifikate, 2034, fallen. Man wolle das System zwar beibehalten, aber grundlegend reformieren, so Österreichs Haltung. Während Deutschland die Initiative zwar unterstützt, aber den Brief nicht unterschreiben wollte, geht Italien sogar über diese Forderungen hinaus. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni spricht offen davon, das ganze ETS-System zu entsorgen. Die EU-Kommission steht unter Druck, ihre Klima-Strategie zu entschärfen. Ein Bericht über den Zertifikate-Handel soll spätestens bis zum Sommer veröffentlicht werden. Hinter den Kulissen aber scheint es schon beschlossene Sache, dass Brüssel beim Klimaschutz auf die Bremse steigen wird, um seine Wirtschaft, und da vor allem die energieintensive Industrie zu entlasten.