Eigentlich war alles lückenlos geplant. Europas Wirtschaft wieder in Schwung bringen, das stand in Brüssel lange Zeit ganz oben auf der Themenliste für diese Woche. Weniger Bürokratie, mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit in einem endlich vollendeten Binnenmarkt und billige Energie für die Industrie. Doch die Explosion der Preise für Erdöl und Erdgas in Folge der Angriffe auf den Iran lässt keinen Spielraum für langfristige Pläne. Das Treffen der EU-Energieminister am Montag und ebenso der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag sind überschattet von der zunehmend hektischen Suche nach einer schnellen Antwort auf die akute Energiekrise. "Wir müssen jetzt eine Lösung liefern" , macht EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen klar, worum es in dieser Brüsseler Woche geht: "Wie können wir die Energiekosten für die Bürger wieder senken?"

Zurück zum Russland-Gas?

Doch je nervöser die Entscheidungsträger werden, unter dem Druck von Bürgern und Industrie zuhause, umso weiter driften die Meinungen und politischen Anliegen auseinander. Die Tanker-Blockade in der Straße von Hormus lässt immer mehr laut über eine Rückkehr zu Erdgas und Erdöl aus Russland nachdenken. Waren es bisher nur die demonstrativ pro-russischen Regierungen Ungarns und der Slowakei, die der EU ihre Versorgung aus Russland abzupressen versuchen, meldet sich jetzt etwa auch Belgiens Regierungschef Bart de Wever zu Wort: "Wir müssen rasch die Beziehungen mit Russland normalisieren, damit wir wieder Zugang zu billiger Energie bekommen. Das ist einfach vernünftig." Insgeheim würden ihm viele europäische Politiker ohnehin zustimmen, meinte der Belgier gegenüber dem französischen Magazin "Le Echos". Tatsächlich haben sich auch österreichische Spitzenpolitiker hinter den Kulissen in Brüssel dafür stark gemacht, die Pipelines aus Russland wieder zu öffnen, sobald ein Waffenstillstand einmal geschlossen sei.

Die grünen Regeln sollen fallen

Europas politische Schwergewichte aber nehmen diese Woche ein anderes Ziel ins Visier: Die Klimaschutz-Regeln des Green Deal der EU. Vor allem Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wollen eine zentrale Säule dieses Green Deal zu Fall bringen: Den Handel mit Klimaschutz-Zertifikaten, kurz ETS.