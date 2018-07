EU-Migrationspolitik: Spanische Lösung in Sicht?

Die Situation in Spanien ist verfahren, ebenso wie die Stimmung in der EU, wenn es um die Umsetzung der Gipfel-Beschlüsse geht. Vieles, was vor vier Wochen besprochen wurde, lässt sich kaum oder nur schwer umsetzen, wie etwa die sogenannten „Ausschiffungsplattformen“ (oder auch Anlandezentren), in die in der EU aufgegriffene Flüchtlinge gebracht werden können. Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten und Libyen lehnen diese Plattformen strikt ab. Bis zum Herbst wolle man eine Lösung finden, versucht die Kommission zu beruhigen.

Dissens gibt es auch bei der Verteilung von Flüchtlingen. Jene EU-Staaten, die auf freiwilliger Basis Flüchtlinge aus den Zentren aufnehmen, sollen dem Kommissionsvorschlag zufolge 6000 Euro pro Migrant erhalten. Italiens Innenminister Matteo Salvini wies dies bereits zurück („Italien braucht keine Almosen“). Und da wäre noch die Idee, Frontex zu einer „europäischen Grenzpolizei“ aufzustocken – doch die könne auch nur beim Identifizieren oder Registrieren helfen, dürfe niemanden festhalten oder zurückweisen, sagen Migrationsexperten wie der Österreicher Gerald Knaus.