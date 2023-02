EU-Korruptionsskandal: Eva Kaili holt sich Anwalt, der Terroristen verteidigte

Es ist das modernste, nach ökologischen Vorgaben gebaute Gefängnis Belgiens. Erst im Oktober hat die neue Frauenhaftanstalt in Haren im Nordosten Brüssels seine Tore geöffnet – und nur wenige Wochen später hatte sie bereits eine prominente Insassin: Eva Kaili, bis vor zwei Monate noch eine Vizepräsidentin des EU-Parlaments.

Seit Mitte Dezember sitzt die Griechin, in deren Umfeld Säcke und ein Koffer voller Bargeld in Höhe von 1,5 Millionen Euro gefunden wurden, in U-Haft. Am Donnerstag sollte Kaili wieder vor Gericht erscheinen, um zu klären, ob die Mutter einer zweijährigen Tochter mit Fußfessel frei kommt oder weiter in Haft bleiben muss.