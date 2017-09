EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält eine Rede zur Lage der Europäischen Union. Bereits davor sickerte bereits durch, dass der Luxemburger für die Einführung des Euro überall in der Europäischen Union ist, also auch in den ärmeren osteuropäischen Ländern. Auch den Schengenraum ohne Grenzkontrollen will er auf alle EU-Länder ausweiten. Und: Die EU soll weiter wachsen. Bis 2025 könnte die Union 30 Mitglieder haben.

Derzeit befinden sich 19 der insgesamt 28 EU-Staaten in der Eurozone. Zuletzt führte Litauen Anfang 2015 den Euro als offizielle Währung ein. Die Vorschläge bergen freilich Konfliktpotenzial. Eine Ausweitung der Eurozone würde bedeuten, dass auch EU-kritische Länder wie Ungarn oder Polen die Einheitswährung einführen. Foto: APA