EU-Kommission verstärkt Kampf gegen Korruption

Die EU-Kommission will den Kampf gegen Korruption verschärfen. Das soll unter anderem durch die Einrichtung spezieller Korruptionsbekämpfungsstellen in allen EU-Ländern sowie die Harmonisierung von Definitionen und Sanktionen, darunter auch Mindeststrafen, geschehen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte.

Gleichzeitig soll es möglich werden, Korruption bei Drittstaatsangehörigen etwa durch das Einfrieren von Vermögenswerten in der EU zu ahnden.

Mehr zu Thema Korruption in Österreich und der EU lesen sie hier:

➤ 15 Milliarden Euro Schaden durch Korruption in Österreich

➤Korruption: Opposition sieht Mängel und offene Punkte

➤ Korruption im EU-Parlament: Fraktionsspitzen stimmen Reformen zu