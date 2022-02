EU-Kommission schlägt "unerwartet weitreichende" Sanktionen gegen Russland vor

Die ukrainische Regierung fordert nach der Eskalation der Spannungen mit Russland strikte Sanktionen gegen Moskau. Er arbeite mit westlichen Verbündeten "intensiv daran, dass harte Sanktionen" gegen Russland verhängt werden, erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag.

Britische Drohung

Auch die britische Regierung will scharf auf die russische Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete reagieren. Es werde ein Sofortpaket von Wirtschaftssanktionen geben, kündigte Premierminister Boris Johnson am Dienstag in London nach einer Sitzung seines Sicherheitskabinetts an. "Wir müssen sicherstellen, dass wir die Nabelschnur durchtrennen", sagte Johnson. Auch die Gaspipeline Nord Stream müsse Ziel von Sanktionen sein, so Johnson.