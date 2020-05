EU-Kommission neu: "Politiker, nicht Bürokraten"

Die Juncker-Kommission soll planmäßig Anfang November die Arbeit aufnehmen. Zuvor müssen die Kommissare in knapp drei Wochen Hearings in den Fachausschüssen des EU-Parlaments bestehen – und dann (als Team) von den Abgeordneten gewählt werden. Es ist nicht unüblich, dass dabei noch ein, zwei Kommissare "rausgeschossen" werden. Schon jetzt haben Beobachter in Brüssel einige Wackelkandidaten ausgemacht: Der Spanier Canete dürfte im Parlament "gegrillt" werden – er hat in der Vergangenheit mit frauenfeindlichen Bemerkungen Aufsehen erregt.

Heftige Kritik gibt es auch an der Berufung des Briten und Euroskeptikers Hill zum Finanzkommissar: "In der City of London werden die Champagnerkorken knallen", sagt Evelyn Regner, geschäftsführende Leiterin der SPÖ-Delegation, zum KURIER. "Umso genauer werden wir Lord Hill im Parlament befragen, wie ernst ihm eine Finanzmarktregulierung ist – Stichwort Finanztransaktionssteuer."