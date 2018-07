EU-Kommission: Kosovo erfüllt alle Bedingungen für Visafreiheit

Der Kosovo erfüllt nach Angaben der EU-Kommission alle Bedingungen für die Visafreiheit. Die EU-Kommission bestätigte am Mittwoch in Brüssel, durch die Ratifizierung des Grenzabkommens mit Montenegro sowie einer verstärkten Leistungsbilanz im Kampf gegen Kriminalität und Korruption habe der Kosovo die zwei ausstehenden Bedingungen von 2016 erfüllt.

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos, der am Mittwoch mit dem Kosovo-Präsidenten Hashim Thaci in Brüssel zusammentraf, rief das EU-Parlament und die EU-Innenminister auf, rasch die Visafreiheit für den Kosovo umzusetzen. "Kosovo hat große Fortschritte in den vergangenen zwei Jahren gemacht", sagte Avramopoulos. Er zähle jetzt darauf, dass der Kosovo auch Migrations- und Sicherheitsfragen sowie die Korruptionsbekämpfung angehe. Die Visabefreiung sei "ein wichtiger Moment für den Kosovo, für den Westbalkan und für ganz Europa".