EU-Kommission: Eine Wackelkandidatin fiel

In ihrem jährlichen Fortschrittsbericht hat die (scheidende) EU-Kommission am Mittwoch vorwiegend schlechte Zeugnisse für die Bemühungen der Beitrittskandidaten verteilt. Vor allem am Kurs der Türkei gab es harte Kritik: Erweiterungskommissar Stefan Füle forderte die türkische Regierung auf, das Justizsystem auf europäische Standards zu bringen – dies sei das Rückgrat für den Beitrittsprozess.

Im Kosovo habe man laut Füle zuletzt zwar große Fortschritte durch das Assoziierungsabkommen mit der EU gemacht. Jetzt müsse man aber wieder aus der „Sackgasse“ herausfinden, in der man sich nach den Wahlen befinde. In Serbien hingegen seien die geplanten Reformen sowie die Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo „gut unterwegs“. Bei Bosnien-Herzegowina vermisst die Kommission den „kollektiven politischen Willen, weiter in Richtung EU vorwärtszukommen.“