14 von 28 Kommissaren sind konservativ

An diesem Wochenende will der designierte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker die Ressortvergabe an die Mitglieder seines Teams definitiv abschließen, nächste Woche, rund um den 10. September, plant er das Kollegium bei einer Pressekonferenz in Brüssel erstmals öffentlich zu präsentieren.

Die Liste mit den Namen aller 28 Kommissare hat Juncker am Freitag dem amtierenden Ratsvorsitzenden, Italiens Premier Matteo Renzi, geschickt. Das neue Kollegium braucht nämlich die Zustimmung des Rates, das heißt aller EU-Regierungen, und nach strenger Anhörung auch des EU-Parlaments.

Auf der Liste, die nach Rom geschickt wurde, scheinen aber noch keine inhaltlichen Zuständigkeiten der Kommissare auf, "die Optionen wechseln täglich", gestand am Freitag eine Sprecherin der Kommission. Juncker will sich bei der Vergabe der Dossiers nicht in die Karten blicken lassen. Dennoch sind einige Ressortzuteilungen bereits durchgesickert.