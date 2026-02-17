Milliarden-Schäden durch Hitze: EU-Experten planen neuen Schutz

Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen: Die EU muss sich nach Einschätzung von Klimaforschern dringend stärker auf die Risiken vorbereiten, die mit dem Klimawandel verbunden sind. Vor allem müsse der Einsatz besser koordiniert werden, mahnt der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel in einem Bericht an.

"Wetter- und klimabedingte Extremereignisse verursachen bereits heute schwere Verluste in ganz Europa", sagte der deutsche Beiratsvorsitzende Ottmar Edenhofer einer Mitteilung zufolge. "Allein extreme Hitze hat in den letzten Jahren zu Zehntausenden vorzeitigen Todesfällen geführt." Dazu kämen neben den Schäden an Ökosystemen wirtschaftliche Schäden von durchschnittlich rund 45 Milliarden Euro pro Jahr.