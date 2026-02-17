Am Intelligenztest gescheitert

Europa ist mit zunehmend schwerwiegenden Folgen des Klimawandels konfrontiert, mit steigenden Todeszahlen sowie wirtschaftlichen und ökologischen Schäden. Angesichts der fast zum Erliegen gekommenen Bemühungen, wirksamen Klimaschutz voranzutreiben, formuliert der Wissenschaftliche Beirat der EU für Klimawandel nun fünf Empfehlungen, um die bisher schwachen Anpassungsbemühungen effektiver und gerechter zu machen. Diese Empfehlungen sind nichts weniger als das Eingeständnis, dass der internationale Klimaschutz nahezu gescheitert ist. Wir alle, 198 Staaten der Klimarahmenkonvention (UNFCCC), sind an diesem so wichtigen Intelligenztest gescheitert.

Wir sollen uns in Europa auf eine globale Erwärmung von 2,8 °C bis 3,3 °C vorbereiten, so die Empfehlungen der Gruppe der Spitzenforscher (darunter auch der Österreicher Keywan Riahi).

Was das für das kleine Österreich heißt, versuchte der zweite Sachstandsbericht zum Klimawandel (AAR2) im Vorjahr verständlich zu machen: Starkniederschläge werden bei 3 °C globaler Erwärmung um 20,3 Prozent zunehmen, Hitzetage werden von vier Mal jährlich auf 17 bis 35 Tage pro Jahr ansteigen und intensiver werden, Dürren werden wir etwa fünf Mal so oft erleben müssen. Zudem geht es bei uns schneller als im globalen Schnitt: Die Temperatur in Österreich ist seit 1900 um rund 3,1 °C gestiegen – doppelt so stark wie im globalen Schnitt.