Milliarden-Schäden durch Hitze, aber auch Unwetter: EU-Experten planen neuen Schutz

Es waren die schwersten Unwetter, die Portugal seit 1963 heimsuchten. Bei tagelangen Stürmen und apokalyptisch anmutenden Regenfällen starben 16 Menschen, weite Landesteile sind (wie auch im benachbarten Spanien oder Frankreich) verwüstet, Landwirtschaftsflächen ebenso zerstört wie die Autobahnverbindung zwischen Lissabon und Porto, auch der Zugverkehr zwischen den beiden größten Städten des südwestlichen EU-Staates musste eingestellt werden.

EU-Agrarkommissar Christophe Hansen, der das Katastrophengebiet zu Wochenbeginn besuchte, sagte den Bauern rasche finanzielle Hilfe zu. Die portugiesische Regierung ihrerseits stellte bereits 2,5 Milliarden Euro für den Wiederaufbau bereit.

Überschwemmungen wie diese, aber auch Hitzewellen, Dürren, verheerende Waldbrände, ein alarmierender Anstieg der Meeresspiegel und Küstenerosionen in vielen Teilen der Welt – all diese Folgen des Klimawandels setzen unserem Planeten stark zu, sie vernichten Lebensgrundlagen und Menschenleben und gehen auch massiv ins Geld. Aus diesem Grund werden in dem neuesten Bericht des „Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimawandel“ neben Schritten zur Eindämmung der Erderwärmung auch Akutmaßnahmen zur Anpassung an die steigenden Temperaturen eingemahnt. „Zehntausende Todesfälle“ Wobei die Studienautoren mit einer Horrorzahl aufwarten: Die Weltbevölkerung sollte sich auf eine Aufheizung der Erde auf 2,8 bis 3,3 Grad bis 2100 einstellen – und entsprechende Vorkehrungen treffen. Eine solche Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter wäre rund das Doppelte der im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 vereinbarten Obergrenze von 1,5 Grad. Wobei erschwerend hinzukommt, dass die Temperaturen in Europa doppelt so schnell steigen wie im globalen Schnitt.

45 Milliarden Euro Schaden pro Jahr „Die Stärkung der Klimaanpassung ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um Menschenleben, Existenzgrundlagen und Europas wirtschaftliche Grundlagen zu schützen“, erläutert Ottmar Edenhofer, Vorsitzender des Beirates. Und weiter: „Allein extreme Hitze hat in den letzten Jahren (in Europa; Anm.) zu Zehntausenden vorzeitigen Todesfällen geführt, darunter geschätzte 24.000 im Sommer 2025. Die wirtschaftlichen Schäden an Infrastruktur und Sachanlagen belaufen sich inzwischen auf durchschnittlich 45 Milliarden Euro pro Jahr.“

Der Anstoß der Wissenschaftler, dass man sich auf einen globalen Temperaturanstieg von rund drei Grad einstellen solle, ist eine von fünf Empfehlungen des Gremiums zur „Orientierung für die laufenden politischen Prozesse der EU“. Die Autoren fordern die Union zudem auf, „verbindliche und harmonisierte Klimarisiko-Bewertungen“ in allen Mitgliedsstaaten und Politikbereichen vorzunehmen. Ferner soll eine „klare Vision für eine klimaresiliente EU bis 2050“ entwickelt werden, die sich auf „messbare Klimaanpassungsziele stützt“. Diese Klimaresilienz solle gerecht und fair sein und durch „öffentliche und private Investitionen“ erreicht werden. Außerdem sollen die Kosten von Klimafolgen im EU-Budget berücksichtigt werden. "Herausfordernd, aber machbar" Dies alles habe den Zweck, „kritische Infrastrukturen sowie Finanz- und Ökosysteme“, aber auch soziale Grundlagen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu schützen. Das sei zwar „herausfordernd, aber machbar“, heißt es.