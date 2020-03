EU-Klimagesetz ist für Thunberg "eine Kapitulation"

Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg hat das geplante EU-Klimagesetz als „ Kapitulation“ vor der Herausforderung der globalen Erwärmung kritisiert. Die mit dem Gesetz geplante Festlegung auf ein „klimaneutrales“ Europa bis 2050 sei eine Scheinlösung, schrieb Thunberg gemeinsam mit anderen Aktivisten in einem offenen Brief an die EU-Kommission. Tatsächlich nötig sei sofortiges Handeln.

Die Kommission will den Gesetzentwurf am Mittwoch präsentieren und hat Thunberg zur Sitzung der Kommissare eingeladen. Anschließend will die 17-Jährige auch mit Abgeordneten des Umweltausschusses im Europaparlament diskutieren. Doch schon vorab las sie den EU-Politikern in drastischen Worten die Leviten.