EU-Gipfel will Eurozonen-Reform vor Jahresende beschließen

Das Eurozonen-Budget soll von der Eurogruppe und der EU-Kommission weiter vorangebracht werden, insbesondere "geeignete Lösungen zur Finanzierung", heißt es in der Gipfelerklärung weiter. "Diese Elemente sollten mit Priorität vereinbart werden, um in der Lage zu sein, die Größe des BIIC im Kontext des MFF (Mehrjährigen EU-Finanzrahmens, Anm.) zu vereinbaren. Zum EU-Finanzrahmen streben die Staats- und Regierungschefs ebenfalls eine Einigung vor Jahresende an.