Für die einen ist es eine Schreckensvision – für die anderen ein unverzichtbares Ziel: Eine EU, die nicht nur eine Wirtschafts- und Handelsgroßmacht ist, sondern sich auch in Richtung einer Sozialunion entwickelt. Das würde bedeuten: Mehr Entscheidungsgewalt für Brüssel im Bereich Gesundheits-, Arbeits- und Sozialpolitik.

Die liegt aber derzeit überwiegend in den Händen der nationalen Regierungen. Und das solle auch so bleiben – das war eine der Botschaften, die Kanzler Sebastian Kurz am Freitag zum Sozial-Gipfel in die portugiesischen Küstenstadt Porto mitbrachte. Zehn weitere europäische Regierungschefs ziehen mit ihm in dieser Frage am selben Strang. Die andere Botschaft des Kanzlers: Er sei „extrem optimistisch“, dass wieder mehr Menschen in Österreich einen Arbeitsplatz finden. „Die Basis für einen starken Sozialstaat, für sichere Arbeitsplätze und einen erfolgreichen Standort ist der Sieg über die Pandemie“, sagte Kurz. „Wir wollen bis in einem Jahr über 500.000 Menschen zurück in die Beschäftigung bringen.“