Egal, ich zücke meine „Geheimwaffe“: Den Ausdruck eines Antikörper-Tests – also den Nachweis, dass ich eine Corona-Erkrankung hinter mir habe und weitgehend immun bin. Wie heißt es doch in all den Diskussionen rund um den ersehnten „Grünen Pass“, der uns allen das Leben so sehr erleichtern soll: Getestet, geimpft oder GENESEN!

Jetzt wird die Dame am Schalter richtig grantig: Der Zettel ist ihr völlig egal: „Das wird bei uns nicht anerkannt.“ Und ich solle jetzt bitte endlich Platz machen. Ende, basta, wiedersehen.

Ja, wenn es den „Grünen Pass“ schon gäbe! Aber als Vielreisende auch in Coronazeiten sehe ich den Versprechen von der neuen Freiheit skeptisch entgegen: Was in einem EU-Land funktioniert, muss anderswo noch lang nicht anerkannt sein. In Wien etwa bin ich zuletzt brav gewappnet mit allen Unterlagen ins Flugzeug gestiegen. Kein Mensch wollte meinen PCR-Test sehen. Dabei stand sogar mein Name dabei!