EU-Gipfel ringt um Zusage Osteuropas zum "Grünen Deal"

Wie lässt sich die grüne Wende in Europa anschieben? Nur gegen gewaltige Widerstände. Diese Erfahrung musste die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag gleich am ersten Tag ihres ersten EU-Gipfels in Brüssel machen.

Der Gegenwind blies schon, da waren noch nicht einmal alle EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel eingetroffen.

Dabei sind sich grundsätzlich alle einig: Europa soll bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden, wie es der ehrgeizige „Green deal“ der EU-Kommission vorsieht. Woran es allerdings lange hakte, war die Zustimmung Polens, Ungarns und Tschechiens. Alle drei Staaten beziehen einen Großteil ihrer Energie aus Kohle oder Gas – und sehen sich nur mit riesiger finanzieller Hilfe in der Lage, auf erneuerbare Energieträger umzusteigen. „Es geht also auch wieder einmal ums Geld“, schildert ein EU-Diplomat „und um die Frage, wie genau diese finanzielle Unterstützung aussehen soll.“