EU-Gipfel in Salzburg: Es geht um Brexit und die EU-Werte

Beim informellen EU-Gipfel in Salzburg steht das Migrationsthema medial zwar im Vordergrund, auch wenn keine konkreten Ergebnisse erwartet werden. Wie es mit der Stärkung von Frontex, den EU-Außengrenzschutz und Möglichkeiten legaler Zuwanderung weiter geht, wird man wohl erst beim EU-Gipfel in Dezember sehen.

In Wirklichkeit geht es beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs morgen, Donnerstag, um die brisante Brexit-Frage und die Grundwerte und Grundprinzipien der EU.

Salzburg wird als Testfall für den Umgang mit rechtspopulistischen und nationalistischen Kräften in der EU betrachtet. Denn neben den osteuropäischen Staaten wie Polen oder Ungarn prägt zunehmend Italien die Debatte über die Einhaltung von internationalen und europäischen Rechtsnormen. So droht die italienische Regierung, die Arbeit der EU-Mittelmeer-Mission „Sophia“ zu beenden oder die Beitragszahlungen an die EU zu stoppen. Polen und Ungarn setzten sich schon länger über rechtsstaatliche Grundsätze und die Einhaltung von Meinungs- und Pressefreiheit hinweg. Gegen Polen läuft bereits seit Dezember 2017 ein EU-Rechtsstaatsverfahren, gegen Ungarn könnte ebenfalls ein Artikel-7-Verfahren eingesetzt werden. Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben sich mit großer Mehrheit vergangene Woche dafür ausgesprochen.