EU-Gipfel: Harter Brexit ist vorerst abgewendet

Großbritannien sollte ursprünglich am 29. März aus der EU austreten. Wegen der Schwierigkeiten bei der Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrags bat Premierministerin Theresa May am Mittwoch um eine Verschiebung bis zum 30. Juni.

Zwei Szenarien

Ein ungeordneter "harter Brexit" ist nach Worten von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) jedenfalls vom Tisch. "Was einmal gelungen ist, und das war oberstes Ziel des heutigen Tages, den 'hard Brexit' nächste Woche zu verhindern", sagte Kurz am Donnerstagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel.

Nun soll es zwei Szenarien für einen Aufschub geben: Die Europäische Union will Großbritannien nach Angaben von Diplomaten eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai anbieten. Sollte das britische Unterhaus dem EU-Austrittsvertrag nicht zustimmen, müsste Großbritannien bis zum 12. April sagen, wie es weitergehen soll.

"Der Europäische Rat vereinbart eine Verlängerung bis 22. Mai 2019, unter der Bedingung dass die Austrittsvereinbarung vom Unterhaus nächste Woche angenommen wird", heißt es in dem Entwurf. "Wenn die Austrittsvereinbarung vom Unterhaus nächste Woche nicht angenommen wird, vereinbart der Europäische Rat eine Verlängerung bis 12. April 2019 und erwartet vom Vereinigten Königreich, einen Weg aufzuzeigen, bevor der Europäische Rat dieses Datum erwägt."