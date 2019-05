EU-Erweiterung: Zwei Balkanländer sehen in Brüssel grünes Licht

Albanien und Nordmazedonien – die beiden Länder sind so weit, wenn es nach der Einschätzung der EU-Kommission geht: Erweiterungskommissar Johannes Hahn empfahl gestern, mit beiden Balkanländern Gespräche für einen EU-Beitritt zu beginnen.

Beide Staaten erfüllten nun die erforderlichen Bedingungen, sagte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn. „ Albanien hat große Reformen im Justizwesen durchgeführt“, schilderte Hahn. „Und Nordmazedonien führt nicht nur seine ehrgeizige Reformagenda fort, sondern hat auch ein historisches Abkommen mit Griechenland geschlossen. Nach 27 Jahren wurde der Namensstreit gelöst“, lobte Österreichs Kommissar.

All diese Bemühungen müssten sich auch lohnen, meinte Hahn bei der Präsentation der so genannten Fortschrittsberichte. Tatsächlich Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien zu beginnen, sende denn auch „positive Signale in die anderen Länder der Region aus“.