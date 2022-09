EU-Energieministertreffen: Rufe nach Markteingriffen aus Österreich

Greenpeace Österreich schreibt von der "toxischen Abhängigkeit von Öl und Gas". Um nicht nur die Symptome der aktuellen Energiekrise zu behandeln, fordert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich einen vollständigen Ausstieg aus fossilen Energien, massive Investitionen in die Gebäudesanierung und die Reduktion des exzessiven Energieverbrauchs. Der Fachverband der chemischen Industrie (FCIO) schreibt in einer Aussendung, die bisherigen Vorschläge der EU-Kommission zum Eindämmen des Strompreises seien nicht ausreichend. Insbesondere die angedachte Abschöpfung von Zufallsgewinnen "behandelt maximal halbherzig die Symptome", so Fachverbandsobmann Hubert Culik.