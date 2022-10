EU-Einigung: Ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen

Nun ist auch der finale Kompromiss ausgehandelt: Künftig sollen in der Europäischen Union nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Die Regelung soll 2035 in Kraft treten. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments am Donnerstagabend geeinigt, teilte die tschechische Ratspräsidentschaft mit.

Im Jahr 2026 soll die Entscheidung erneut überprüft werden können. Bereits im Juni dieses Jahres hatten sich die Umweltminister der EU-Staaten auf dieses Ziel geeinigt.

Mehr dazu in Kürze