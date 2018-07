EU-China-Gipfel: Trumps "Feinde" finden Freunde

Tusk appellierte an Trump und den russischen Präsidenten Wladimir Putin, mit den Europäern und Chinesen zusammenzuarbeiten und aufzupassen, dass die Weltordnung nicht zerstört wird. Einen Tag nachdem Trump die Europäer als "Feinde" beschrieben hatte, sagte Tusk unter Hinweis auf den amerikanisch-russischen Gipfel in Helsinki und das EU-China-Treffen in Peking: "Es ist unsere gemeinsame Verantwortung in Europa, China, Amerika und Russland, die Weltordnung nicht zu zerstören, sondern zu verbessern."

EU-Außenminister auf Distanz zu Trump

Unterdessen haben sich die EU-Außenminister bei einem Treffen in Brüssel der "Feind"-Bezeichnung von Trump gegenüber der EU distanziert. Der deutsche Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, sagte am Montag in Brüssel, Trump versuche Europa zu spalten. "Österreich sieht die USA sicherlich nicht als Feind, die EU sicherlich auch nicht", sagte Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ).