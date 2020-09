EU-China-Gipfel: Die Zeit der Nettigkeiten ist vorbei

So etwa schäumte jüngst Chinas Außenminister Wang Yi über den Besuch eines tschechischen Politikers in Taiwan: „Dieser Verrat“ mache Tschechien zu einem „Feind von 1,4 Milliarden Chinesen“.

Nicht erst seit sich Chinas Chefdiplomat im Ton vergriff, antwortet auch Europa mit härteren Bandagen. Bereits seit China im Sommer sein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong erließ, ist es mit europäischen Nettigkeiten endgültig vorbei. Die Liste der Streitpunkte – von Massenstraflagern in Xinjiang bis unfairen Wirtschaftsmethoden – wurde zu lang. „Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt bei den europäisch-chinesischen Beziehungen“, bestätigt Mikko Huotari.

Der Vize-Chef des deutschen Thinktanks MERICS (Mercator Instituts für Chinesische Studien) geht davon aus, „dass der techno-nationalistische Kurs Xi Jinpings der Europäischen Union noch mehr Probleme bereiten wird“.

Mit der von ihm vorangetriebenen Strategie „Made in China 2025“ gab der Staatschef in Peking das Ziel vor: China soll bis in fünf Jahren High-Tech-Supermacht und damit Weltmarktführer werden – koste es, was es wolle. Lange Zeit sah man in Europa den sich aufrichtenden Wirtschaftsriesen China als Partner. Man hoffte auf „Wandel durch Handel“ – und damit auf faire Wirtschaftsbeziehungen zum Reich der Mitte. Seit mittlerweile sechs Jahren wird nun über ein gegenseitiges Investitionsschutzabkommen verhandelt – es wäre das Herz- und Glanzstück einer aufrechten ökonomischen Partnerschaft zwischen den zwei Handelsgiganten.