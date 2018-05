EU-Budget: Österreichs Kampfansage an Brüssel

Um weitere EU-Gelder zittert das Burgenland. Durch den effizienten Einsatz von EU-Fördermittel konnte das regionale BIP seit dem Beitritt von 68 auf derzeit 90 Prozent des EU-Durchschnitts erhöht werden. Durch diese Entwicklung würde es weitere Strukturförderungen verlieren, was „verheerend“ wäre, betont Landtagspräsident Christian Illedits. Burgenland sei in einer schwierigen Wettbewerbssituation, es grenzt an drei Nachbarn der Kategorie „weniger entwickelt“. Landeshauptmann Hans Niessl erwartet sich von der österreichischen EU-Präsidentschaft einen Kampf für weitere Förderungen.

Das ist das Ziel aller heimischen EU-Profiteure. Dass es zu einer Einigung über das EU-Budget während des EU-Vorsitzes kommt, ist illusorisch. Noch sind die Differenzen über Ein- und Ausgaben in der EU zu groß. „Erst nach den Europa-Wahlen im Mai 2019 und der Bestellung einer neuen EU-Kommission wird es Dynamik in den Budgetverhandlungen geben“, prophezeit ein Diplomat.

Bisher wurde immer ein Kompromiss im Poker um Milliarden gefunden, kein Land konnte seine Forderungen zu 100 Prozent durchsetzen. Davon geht man hinter den Kulissen auch in Wien aus. Dass die Beitragszahlungen auf jeden Fall höher werden, liegt an der wachsenden Wirtschaftsleistung Österreichs.

2016 machte der Nettobeitrag an die EU 791 Millionen Euro aus. Was Österreich als Gegenleistung von der EU verlangt, sind inhaltliche Prioritäten: Eindämmung der Migration, Außengrenzschutz und mehr Geld für digitale Innovation.