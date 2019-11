EU-Budget: Österreich wird fast 600 Millionen mehr zahlen müssen

241 Euro – so viel zahlte im Durchschnitt jeder Europäer zuletzt jährlich ins Budget der EU ein. 289 Euro werden es dann ab übernächstem Jahr sein, wenn es nach den Vorschlägen der EU-Kommission geht. Der wichtigste Grund für den Anstieg: Im nächsten, siebenjährigen Haushalt der EU klafft ein riesiges Loch.

Nicht wegen der gestiegenen Ausgaben in der Union – die EU darf in ihrem Budget gar keine Schulden machen –, sondern wegen des Brexits. Steigen die Briten aus der EU aus, fehlen jährlich 13 Milliarden Euro, auf sieben Jahre gesehen also 91 Milliarden.

Mit Einsparungen lässt sich dieses Loch nicht ausgleichen, also werden die Staaten tiefer in die Tasche greifen müssen, ließ die Kommission am Dienstag in Brüssel erneut wissen und legte ihre jüngsten Planungen vor: