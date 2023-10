EU-Gipfel ruft zu "humanitären Korridoren und Pausen" auf

"Humanitäre Korridore"

So geschlossen sich die Europäer in Sachen Ukraine auf diesem Gipfel geben – neue Milliarden aus dem EU-Budget sind unbestritten – so schwer tat man sich, in Fragen Nahost auf einen Nenner zu kommen. Am Abend einigte man sich auf eine merklich mühsam gestrickte Forderung nach „humanitären Korridoren und Pausen für humanitäre Bedürfnisse“.

Feuerpause oder sogar ein Waffenstillstand, um die Menschen im Gazastreifen mit Hilfsgütern zu versorgen? Auch diese Forderung lag auf dem Tisch, vertreten vor allem von Pedro Sanchez, Regierungschef Spaniens, das derzeit den Vorsitz im EU-Rat hat. Als Regierungschef wolle er den „Waffenstillstand“, gestand Sanchez zum Auftakt des Gipfels ein. Im Rahmen des EU-Gipfels peilte der Spanier nur den Ruf nach einer „Feuerpause“ an. Und damit hatte er „bei der großen Mehrheit der Mitglieder“ Unterstützung, wie von Irlands Premierminister Leo Varadkar zu erfahren war. Zypern hat angeboten, eine Seebrücke zwischen der Insel und dem Gazastreifen zu etablieren, um so die Hilfe „ohne Unterbrechung“ fließen zu lassen.