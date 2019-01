EU-Bremsmanöver vor einem harten Brexit

59 Tage noch bis zum Brexit: Und noch immer steht nicht fest, auf welchem Weg Großbritannien die EU verlassen wird. Dass es zu einem harten Brexit kommen könnte, also zu einem Ausstieg ohne ein Abkommen mit Brüssel, sorgt nun auch innerhalb der 27 EU-Mitgliedsstaaten für wachsende Unruhe.

„Was immer das Parlament in London am Dienstag entscheidet, wird sicher nicht der große Durchbruch werden“, befürchtet ein EU-Diplomat. Und so treiben die EU-Staaten gemeinsam mit der Kommission ihre Notfallpläne für das Szenario eines harten Brexits weiter voran.

Und dabei steigen die EU-internen Spannungen. So etwa soll der Flugverkehr zwischen Großbritannien und dem Rest der EU zumindest bis Anfang 2020 reibungslos weiter verlaufen.

Schwierig aber wird es bei Flügen innerhalb der EU-27. British Airways etwa kann zwar von London nach Wien fliegen, aber von dort nur noch zurück – und nicht etwa weiter nach Paris oder Madrid. Ähnlich geht es allen anderen Fluglinien, die ab dem Brexit-Tag mehrheitlich nicht mehr in EU-Besitz sind.

Easyjet entging dem Problem, indem die Billigfluglinie ihren Sitz nach Wien verlegte.