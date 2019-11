EU-Botschafter sagt aus: Woche der Wahrheit für Trump

Mehr noch: Trump knüpfte die Auszahlung von 400 Millionen Dollar US-Militärhilfe an das von Russland angegriffene Land, die der Kongress längst bewilligt hatte, an die Bereitschaft Kiews, gegen Vater und Sohn Biden vorzugehen.

Die frischeste Fährte zu Sondland legte am Freitagabend ein junger Diplomat. David Holmes, Berater in der US-Botschaft in Kiew, berichtete unter Eid, dass er gemeinsam mit zwei anderen Zeugen mit am Tisch in einem Restaurant in Kiew saß, als Sondland am 26. Juli über ein ungeschütztes Mobil-Telefon mit Trump telefonierte.

Der Zeitpunkt ist relevant. Am Vortag hatte Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij kommuniziert. Schon da kam die Causa Biden zur Sprache. Im Kontakt mit Sondland 24 Stunden später habe Trump explizit nachgesetzt: „Wird er ( Selenskij) die Ermittlungen starten?“ Sondlands Antwort: „Er liebt Ihren Arsch. Er macht das. Er würde alles tun, worum Sie ihn bitten.“ Als Holmes irritiert nachfragte, ob sich Trump für das von russischer Belagerung geplagte Land, in dem über 10.000 Menschen gestorben sind, überhaupt interessiere, winkte Sondland ab.