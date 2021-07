EU berät verschärfte Sanktionen gegen Russland

"Wir haben die Konfrontation nicht gesucht. Aber wenn Russland nicht in letzter Minute einlenkt, werden wir am Montag im Kreis der EU-Außenminister eine entsprechende Antwort geben." Das sagte der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier der Welt am Sonntag – noch vor Bekanntgabe des Ergebnisses des Abspaltungsreferendums auf der Krim, die ja bekanntlich den Anschluss an Moskau sucht. Im Klartext: Die Chefdiplomaten der Union könnten in engster Abstimmung mit den USA heute die Sanktionen gegen Russland verschärfen, das de facto in die zur Ukraine gehörende Halbinsel einmarschiert ist. Außenminister Sebastian Kurz dazu gestern zum KURIER: "Ob das passieren wird, ist noch offen."