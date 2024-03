Wie viel ein EU-Beitritt der Ukraine kosten würde

Tatsache ist: Innerhalb der nächsten vier Jahre wird die Ukraine kein Mitglied der EU werden. Dennoch hat die Brüsseler Denkfabrik Bruegel eine theoretische Rechnung angestellt: Wie viel Geld müsste die Union im Rahmen des laufenden, siebenjährigen Finanzrahmens aufwenden, um die Ukraine vollständig in die Union zu integrieren? Der Haushaltsrahmen gilt von 2021 bis 2027.

Fazit: 136 Milliarden Euro müsste aus dem Budget in Brüssel in die Ukraine fließen. Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Bruegel-Bericht würden 85 Milliarden Euro davon allein in den landwirtschaftlichen Bereich fließen. Die Ukraine wäre somit der mit Abstand größte Empfänger der EU-Agrarsubventionen.