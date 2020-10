EU-Agrarreform: Europas Landwirtschaft soll grüner werden

Sie bremsen auch, was eine der Kernregelungen einer klimafreundlicheren Agrarpolitik werden soll: Mindestens 30 Prozent der Direktzahlungen an die Bauern, so fordert es das EU-Parlament, sollen künftig an Öko-Regelungen gebunden werden. Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger würde einer Quote von 20 Prozent zustimmen. Doch Italien, Polen und einige osteuropäischen Staaten beharren: Die Ökoauflagen müssen absolut freiwillig sein.Das aber bringt das EU-Parlament auf die Palme: Damit blieben die Klimaziele für Europas Landwirtschaft nur Makulatur.