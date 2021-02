Es wird ernst für Trump: Impeachment wird ab heute verhandelt

Raskin wird auch die Vorgeschichte skizzieren: Wie angeblich Trump Verantwortliche in einzelnen Bundesstaaten, allen voran in Georgia, noch im Jänner zur nachträglichen Ergebnis-Fälschung anhielt. Und wie er seinen Vizepräsidenten Mike Pence unter Druck setzte, die 306 Wahlmänner-Stimmen für ungültig zu erklären, die Joe Biden errungen hatte.

Zur Erinnerung: Pence weigerte sich, was Trump öffentlich beklagte. Eindringlinge im Kapitol wollten den Vizepräsidenten dafür „hängen“. Pence wurde in letzter Minute in Sicherheit gebracht.