Es brennt wieder in Australien: Angst vor Vorjahres-Katastrophe

Diesmal ist es Perth. In den Vorstädten der Metropole im Westen des Landes breiten sich die Buschfeuer unaufhaltsam aus: 9000 Hektar Land und mehr als 70 Häuser sind bereits zerstört, Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. In Australien rufen die Feuer sofort Erinnerungen an das Vorjahr wach, als Buschfeuer in nie dagewesenem Ausmaß vor allem die Ostküste des Landes verwüsteten.