Erzwungene Ruhe im Urlaubsparadies Thailand

Traumstrände und ungetrübte Urlaubsfreuden – so präsentiert sich Thailand Millionen Touristen. Feriengäste sehen wenig von der Macht der Militärs, die im Mai nach monatelangen Unruhen putschten. Thailänder aber, die Kritik wagen, bekommen den langen Arm der neuen Machthaber sehr wohl zu spüren. "Nur an der Oberfläche ist es ruhig", weiß Pitch Pongsawat. Im Juli wurde der renommierte Politologe vom Militär in Bangkok vorgeladen und stundenlang darüber belehrt, wie die Situation im Land wirklich zu beurteilen sei: nämlich endlich ruhig und auf dem richtigen Weg.

Die Ruhe ist eine erzwungene. Fünf Monate nach dem Putsch ist das Kriegsrecht nach wie vor in Kraft, die Pressefreiheit eingeschränkt, sind politische Versammlungen verboten, Hunderte Junta-Kritiker wurden verhaftet. Juntachef General Prayuth Chan-ocha ließ sich zum Ministerpräsidenten küren, seine mit vielen Militärs bestückte Regierung führt Thailand ohne Kontrolle und Opposition.

"Die Menschen akzeptieren diese Lage nicht, aber sie gehen nicht auf die Straße", schildert Pongsawat dem KURIER die Lage. Das Sagen hat allein das Militär, gestützt wird es von der reichen, urbanen Geschäfts-Elite des Landes. "Sie behaupten nun, das Land besser zu führen, weil es keine Gewalt auf den Straßen gebe. Aber in Wahrheit kann ein autoritäres Regime in aller Ruhe zusammen mit der Business-Elite den großen Geschäften nachgehen", sagte Pongsawat. Die Mehrheit der Bevölkerung hingegen bleibe von der politischen Entwicklung ausgeschlossen.