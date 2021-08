Erstes deutsches TV-Triell: So haben sich Scholz, Laschet und Baerbock geschlagen

Armin Laschet

Der Unions-Kanzlerkandidat und nordrheinwestfälische Ministerpräsident tritt vor Kameras zwar gerne als rheinische Frohnatur auf, aber der Gang ins Fernsehstudio in Berlin-Adlershof war für ihn diesmal sicher kein leichter. CDU/CSU kommen in der aktuellen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut INSA für Bild am Sonntag erhebt, auf 21 Prozent. Das ist der niedrigste Wert, den INSA je für die Union gemessen hat. Auch Laschets persönlichen Werte sind im Keller: Würden die Menschen in Deutschland den Kanzler direkt wählen, käme nicht er in Frage, sondern SPD-Kandidat Olaf Scholz.

Der Druck ist also hoch und Laschet lieferte am Sonntagabend den Eindruck, als hätte er sich fest vorgenommen, den netten Onkel in der Studio-Garderobe zu lassen. Statt einem verschmitzen Lacher gab’s ernste Blicke, Angriffe und Argumente, die er immer wieder mit der rechten Handkante untermauerte. Ein Stilwechsel, der auch dem internen Drängen geschuldet ist: Vielen in der Union war Laschet bisher zu nett und zahm im Wahlkampf.

Gleich beim ersten Thema - Afghanistan - warf er der SPD vor, sich gegen die Beschaffung von Drohnen für die Bundeswehr gestellt zu haben, wohlwissend, dass es hier interne Konflikte zwischen den Flügeln gibt. Die Grünen wiederum würden bei Außen- und Sicherheitspolitik nicht klar genug sein, kritisierte er. Als über Klimaschutz diskutiert wurde, stichelte er ("Ich weiß jetzt nicht, ob die Bürger das alles verstanden haben, was Frau Baerbock da geschildert hat") und zog die Verbotspartei-Karte ("Sie legen der Industrie fesseln um die Füße und sagen: Dann lauf mal schneller"). Er selbst setze auf Innovationen, denn Deutschland sei das Land der Erfinder und Tüftler, so Laschet, der an dieser Stelle ein bisschen so klang, als würde er hoffen, dass diese mit dem Zauberstab angeflogen kommen.

Auf die Frage, was er für den Klimaschutz verbieten würde, antwortete er betont cool: "Nichts". Dazu ein leicht provokanter Blick, der aber nicht hundertprozentig sicher wirkt. Sein wohl stärkster Moment, der intern Gefallen finden dürfte: Als er gegen Scholz schießt, der eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließt. Er verstehe nicht, warum diesem das so schwerfalle. "Ich kann das sagen, wir werden mit denen nicht koalieren, und ich will, dass die AfD aus den Parlamenten verschwindet", sagte er mit Blick auf den Unvereinbarkeitsbeschluss, den die CDU auf dem Parteitag 2018 verabschiedet hat.

Schwachpunkt: In seinem Schlussstatement sprach er vom Wind der Veränderung, der ihm ins Gesicht bläst und dem man nur mit Standhaftigkeit, inneren Kompass und Werten gegenhalten kann. Das klang ein bisschen so nach: Alles bleibt beim Alten, er stellt sich allem fest entgegen. Laschet hätte hier eine positivere Erzählung wählen oder sagen können, was er genau vorhabe.