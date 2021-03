Erste Festnahme in deutscher Masken-Affäre

In der Affäre um Geschäfte mit Corona-Schutzmasken in Deutschland sitzt ein Verdächtiger seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Zudem seien in größerem Umfang "vermögenssichernde Maßnahmen" veranlasst worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Den Namen des Verhafteten nannten die Ermittler nicht.

Immunität

In dem Verfahren wird wegen Korruptionsverdachts unter anderem gegen Bayerns Ex-Justizminister Alfred Sauter (CSU) sowie den mittlerweile aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein ermittelt. Wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag erläuterte, richtet sich der Haftbefehl aber nicht gegen Sauter oder Nüßlein. Deren Immunität wurde bisher weder vom Deutschen Bundestag noch vom bayerischen Landtag aufgehoben.