Erspart sich schwer kranker Berlusconi Prozess?

Dem scheint nicht mehr so zu sein. Es heißt, in seiner herrschaftlichen Villa San Martino in Arcore in der Nähe von Mailand sei einer der Räume zu einem Spitalzimmer umstrukturiert worden. In diesem soll sich Berlusconi die nächsten zwei, drei Monate auskurieren.

Die Rechtsanwälte der übrigen Angeklagten widersetzen sich der Ausgliederung des wegen verschiedenster anderer Delikte bereits mehrfach verurteilten Berlusconi aus dem Prozess. Der Prozess mache nur mit Aussagen Berlusconis Sinn. Am 26. Mai sollen die Richter ihren Entschluss dazu verkünden.