Genesener Berlusconi: "Hatte Angst, es nicht zu schaffen"

Er hatte Todesangst, gestand Berlusconi, der sonst sein Siegerimage und das Bild eines nie alternden Mannes (durch zahlreiche Schönheitsoperationen) so sorgsam pflegt. "Das Härteste waren die ersten drei Tage im Krankenhaus. Ich hatte überall Schmerzen, ich konnte nicht länger als eine Minute in der gleichen Position bleiben. Ich hatte Angst, es nicht zu schaffen", sagte der 83-Jährige der italienischen Zeitung Corriere della Sera.

"Schreckliche Bilder im Kopf"

"In diesen Momenten hatte ich die schrecklichen Bilder aus den Krankenhäusern vor Augen, die wir alle in diesen Monaten gesehen haben, die Intensivstationen, die intubierten Patienten", sagte der Oppositionspolitiker im Rückblick über seine ersten Tage in der Klinik. "Ich muss sagen, dass ich nie aufgehört habe - wie auch in der Vergangenheit - auf die Hilfe von Gott zu vertrauen und in die Kompetenzen der Ärzte", so der Unternehmer.