Erneute Koranschändung: Gewaltsame Ausschreitungen und Festnahmen

Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen im Zuge einer erneuten Koran-Schändung in Schweden sind etwa zehn Menschen festgenommen worden. Wie die schwedische Polizei am Sonntag mitteilte, war die Protestveranstaltung von dem irakischen Flüchtling Salwan Momika organisiert worden, der den Koran in den vergangenen Monaten wiederholt auf verschiedene Weisen öffentlichkeitswirksam geschändet und damit Massenproteste in muslimisch geprägten Ländern ausgelöst hatte.

Die Protestveranstaltung fand auf einem Platz in der südschwedischen Stadt Malmö statt, in der viele Einwanderer leben. Wie der schwedische Sender SVT berichtete, versammelten sich etwa 200 Zuschauer. Die Polizei erklärte, einige der Zuschauer hätten aufgebracht darauf reagiert, dass Momika "Schriften verbrannt" habe. Die Atmosphäre sei "hitzig" gewesen und es sei ein "gewalttätiger Tumult" ausgebrochen.

