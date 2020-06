Ermittlungen gegen Handy-Lauscher empören USA

Snowdens Verbindungsleute hatten kurz nach dem sommerlichen Besuch von Präsident Obama in Berlin den Medien NSA-Daten zugespielt, laut denen die Geheimdienstbehörde auch ein Mobiltelefon Merkels abgehört habe. Es stellte sich als ein altes, unverschlüsseltes Mobiltelefon der CDU heraus, über das Merkel Partei-Interna, aber keine sicherheitsrelevanten Angelegenheiten besprochen hatte. Trotzdem kritisierte Merkel danach erstmals die US-Geheimdienste konkret: „Abhören, das geht gar nicht“.

Dass die Generalbundesanwaltschaft trotz 2000 Anzeigen nicht wegen des von Snowden behaupteten Abhörens der gesamten deutschen Datenkommunikation durch die NSA ermittelt, begründete Range so: „Es mangelt am Anfangsverdacht für eine konkret begangene Straftat.“ Sollte sich aber ein Verdacht oder ein Verfahren aus dem Fall des Merkel-Handys ergeben, wäre eine Ausweitung möglich.

Die von Snowden behauptete Überwachung des gesamten deutschen Telefon- und Internet-Verkehrs hatte im vergangenen Wahlkampf SPD, Grünen und Linken als Munition gegen Merkel gedient, weil sie die Bürger zu wenig gegen US-Spionage schütze. Seither kühlte das Thema ab, wird aber von der linken Opposition im „ NSA-Untersuchungsausschuss“ am Köcheln gehalten. Diese kritisiert die Ablehnung der Koalition, Edward Snowden in Deutschland anzuhören. Stattdessen haben Union und SPD am Donnerstag beschlossen, Snowden demnächst in Moskau zu befragen.