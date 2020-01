Erdoğans riskanter Libyen-Coup

Recep Tayyip Erdoğan wartete nicht lange. Nur drei Tage nach der Zustimmung des türkischen Parlaments zur Truppenentsendung nach Libyen gab der türkische Präsident den Beginn der Militäraktion bekannt. "Nach und nach" würden die türkischen Soldaten derzeit in das nordafrikanische Land geschickt, sagte Erdoğan. Mit dem Beginn der Truppenverlegung wollte er vor einem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Istanbul an diesem Mittwoch Fakten schaffen. Dennoch kann Ankara nicht sicher sein, dass das türkische Libyen-Abenteuer erfolgreich sein wird.