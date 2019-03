Erdoğan zeigte Massaker-Video von Christchurch - Neuseeland erzürnt

Neuseeland bemüht sich darum, die Verbreitung des Videos von dem Anschlag, das der mutmaßliche rechtsextreme Attentäter im Internet live verbreitet hatte, zu unterbinden. Erdoğan zeigte die Aufnahmen dagegen bei mehreren live übertragenen Wahlkampfkundgebungen am Wochenende. Er präsentierte die Tat dabei als Angriff auf den Islam und die Türkei im Besonderen, nachdem der Täter in einem Manifest wiederholt der Türkei gedroht hatte.

„Dies ist nicht eine isolierte Tat, dies ist organisiert“, sagte Erdoğan zudem am Montag bei einer Feier zum Jahrestag der Schlacht von Canakkale im Ersten Weltkrieg, an der auch Zehntausende Australier und Neuseeländer beteiligt waren. Sollten sie die Türkei noch einmal angreifen, werde die Türkei sie „in Särgen zurückschicken“, so wie sie ihre Großväter zurückgeschickt habe, warnte Erdogan. Er verzichtete aber darauf, das Anschlags-Video erneut zu zeigen. Am 31. März finden in der Türkei Bürgermeisterwahlen statt.