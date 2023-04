Nach Erdbeben: Erdogan will Zuzug nach Istanbul verhindern

Vor dem Hintergrund der Erdbebengefahr in der Metropole Istanbul will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weiteren Zuzug in die Stadt verhindern und Menschen umsiedeln. "Es wird keine zusätzliche Bevölkerung nach Istanbul kommen", sagte der Präsident laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Dienstagabend. Bevölkerung, die sich in Risikogebieten im Zentrum der Stadt befinde, werde auf Peripherien mit geringem Erdbebenrisiko verteilt.

