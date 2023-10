Erdogan will von EU keine Beitrittsauflagen mehr akzeptieren

Erdogan äußerte sich vor den Abgeordneten auch zu dem Anschlag, den zwei Attentäter am Sonntagmorgen in der Nähe des Parlaments in Ankara verübt hatten. "Schurken" bedrohten den Frieden und die Sicherheit der Bürger, sagte er. Aber die "Terroristen" würden "niemals ihre Ziele erreichen".

Bei dem Anschlag hatte sich nach Angaben des türkischen Innenministeriums ein Attentäter in die Luft gesprengt, der zweite wurde durch einen Kopfschuss getötet. Der Angriff richtete sich gegen den Sitz der Polizei und gegen das Innenministerium, die sich in einem Gebäudekomplex in Ankara befinden. Zunächst bekannte sich weiterhin niemand zu dem Anschlag.