Erdoğan kündigt „nackte Wahrheit“ im Fall Khashoggi an

Drei Wochen nach der mutmaßlichen, brutalen Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi durch ein saudisches Killerkommando in Istanbul will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nach eigenen Worten „ins Detail gehen“ - und Fragen stellen sich in dem Fall noch viele. Die Bluttat hat auch Folgen für eines der größten Wirtschaftstreffen der Welt, das am Dienstag in der saudischen Hauptstadt Riad beginnt.