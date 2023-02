Erdbeben: "Rettungsphase neigt sich dem Ende" zu

"Vor allem die Sammelunterkünfte sind heillos überfüllt. Die Angst der Menschen ist weiter groß", sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nachbar in Not und Generalsekretär für Internationale Programme der Caritas Österreich. In der Nacht ist es bitterkalt in Aleppo. Die Notunterkünfte sind überfüllt, viele Menschen harren auf der Straße aus. Es brauche dringend mehr Quartiere für die obdachlos gewordene Bevölkerung, sagte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Nachbar in Not.

Zu viel Essen, keine Sanitäranlagen

Derzeit gebe es bei den Hilfsmaßnahmen Defizite in der Koordination. "So gibt es in Notunterkünften beispielsweise fast zu viel Essen, dafür in den öffentlichen Gebäuden und Schulen aber nur die Schultoiletten, hier fehlen Sanitäranlagen", berichtete Knapp. So konnten sich die Überlebenden seit Tagen auch nicht waschen. "Die Menschen erreichen das Ende ihrer Belastbarkeit", sagte der Caritas-Generalsekretär. Die Hilfsmaßnahmen seien nun in einer kritischen Phase, "es muss besser koordinierte Hilfe kommen".